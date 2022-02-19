السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سجن 5 تنمروا على 3 سودانيين فى عين شمس

سجن
سجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة عام، و6 أشهر لسيدة مع إيقاف التنفيذ، وذلك في اتهامهم بالتنمر على 3 أشخاص من الجنسية السودانية مقيمين في عين شمس، وهتك عرض أحدهم «طفلة صغيرة».

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم بتاريخ 28 أبريل 2021 هتكوا عرض الطفلتين المجنى عليهما، واللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر عاما، بغير قوة أو تهديد، إذ صادفوهما بالطريق العام فراودوهما عن نفسيهما فقبلتا، وقصدوا بهما سطح مسكن المتهم الأول، وما إن انفردوا بهما حتى تحسسوا جسديهما ولامسوا مواطن عفتهما رضاء منهما.

محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين بالسجن المشدد اتهامهما بالتنمر النيابة

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