الوجبات الحارة والشيكولاتة.. أطعمة يمكن أن تسبب نوم متقطع

قد يكون الحصول على ليلة نوم جيدة أمرًا صعبًا لدى العديد من الأشخاص، وإذا كنت تتقلب خلال النوم ولا تنام بشكل جيد، فمن المحتمل أنك ستستيقظ وأنت تشعر بالدوار أيضًا.

وفي تقرير تم نشره عبر موقع “thesun” على الرغم من أنك قد تولى اهتمامًا كبيرًا لطقوس وقت النوم، فقد كشف الخبراء الآن أن روتينك يجب أن يركز أيضًا على نظامك الغذائي لكي تحصل على ليلة نوم جيدة.

يحتاج معظم البالغين إلى حوالي ست إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة حتى يتمكنوا من العمل بشكل صحيح طوال اليوم، سيساعدك الحفاظ على روتين منتظم، مثل الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت في الصباح.

لكن قد لا تتمكن من القيام بذلك إذا كنت قد تناولت أطعمة معينة قد تجعل هذا الأمر أكثر صعوبة، وفيما يلي نوضح هذه الأطعمة:-

الأطعمة الحارة

قالت كلير بارنز، أخصائية التغذية في “Bio-Kult”، إن الدراسات أظهرت سابقًا أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم له تأثير سلبي على جودة نومك.

قالت: "دراسة صغيرة على ستة شبان أصحاء تم إعطاؤهم صلصة تاباسكو والخردل مع وجبتهم المسائية أفادت باضطراب نوم ملحوظ.

"أظهرت النتائج انخفاض الموجة البطيئة والنوم في المرحلة الثانية، وزيادة إجمالي وقت الاستيقاظ وزيادة الوقت المستغرق للنوم.

"يشير مؤلفو هذه الدراسة إلى أن التوابل الحارة قد تكون قد أدت إلى ارتفاع درجة حرارة جسم الرجال خلال دورة النوم الأولى مما أثر على اضطرابات نومهم بشكل عام."

الشيكولاتة

قال جيمس إنه بينما نعلم أن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم يؤدي إلى نتائج عكسية عندما يتعلق الأمر بنومنا، فإننا غالبًا ما ننسى الأطعمة التي تحتوي أيضًا على الكافيين.

"باعتبارها واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة شيوعًا أثناء مشاهدة التلفزيون في المساء، فقد تؤثر على نوعية نومك.

وأضاف: "الأدينوزين هو جزيء يعزز التعب ، ولكن الكافيين يمنع مستقبلات الأدينوزين في دماغنا، ويمنع الأدينوزين من الارتباط بهذه المستقبلات ، ويمنعك من الشعور بالتعب".

الطماطم

وأضاف جيمس أن الأطعمة الحمضية مثل الطماطم يمكن أن تسبب ارتجاع الأحماض الذي يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة.

حلويات

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مؤشر نسبة السكر في الدم قبل النوم، ويشمل ذلك الحلويات والكعك والبسكويت.

وأوضحت: "مستويات الجلوكوز في الدم ترتفع بسرعة مما يؤدي إلى إفراز الأنسولين لمحاولة خفض مستوى الجلوكوز في الدم.

"ومع ذلك، إذا تم إفراز الكثير من الأنسولين، يتم إطلاق هرمونات أخرى مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهذا المزيج الجماعي من الهرمونات في مجرى الدم قبل النوم يمكن أن يترك حتى الأشخاص الذين ينامون أصحاء يشعرون بآثار الأرق."

الجبن

قالت كلير إن الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الأمينية فينيل ألانين والهيستامين والتيرامين يمكن أن تعزز إنتاج وإفراز الأدرينالين والنورادرينالين والنواقل العصبية الأخرى التي قد تضعف النوم.

وأضافت "أوصي بتجنب الأطعمة مثل الجبن المعتق والنبيذ والطماطم وصلصة الصويا والباذنجان التي تحتوي على هذه الأحماض الأمينية قبل النوم بوقت قصير".

سلطة

قالت كلير قد تعتقد أنك تتمتع بصحة جيدة من خلال تناول سلطة في وقت متأخر من الليل، لكن هذا قد يزعج نومك في الواقع.

وأوضحت: "يتجنب الكثير منا شرب الكثير من السوائل قبل النوم لسبب واضح هو تجنب تلك الحاجة إلى الحمام في منتصف النوم.

ومع ذلك، هناك أيضًا الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والتي قد لا تكون أيضًا الخيار الأفضل قبل النوم مباشرة.

"في حين أنني عادة ما أدعو إلى تناول سلطة منعشة تحتوي على الكرفس والبطيخ والخيار، إلا أنه من الأفضل تجنبها قبل النوم بفترة وجيزة."

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الإضافات والملح

قال جيمس إن العديد من الأشخاص مروا بتجربة عدم قدرتهم على إخماد عطشك بعد الوجبات الجاهزة، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى محتوى الملح في الوجبة.

قال: "إذا نمت مجففاً بسبب محتوى الملح في الوجبة فقد تجد أنك تستيقظ في الليل مجففاً، إذا حاولت ترطيب نفسك قبل النوم مباشرة، فقد تجد نفسك مستيقظًا في حاجة إلى المرحاض، مما يؤدي إلى اضطراب النوم."