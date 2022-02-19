عيادة طلاب ثان طنطا للتأمين ومجمع صحة المحلة تحصل على المركز الأول كأفضل أداء

أكد الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، اليوم السبت، نجاح عيادة طلاب ثان طنطا للتأمين، ومجمع صحة المحلة، فى الحصول على المراكز الأولي كأفضل أداء على مستوى فروع الهيئة بالجمهورية حتى الآن ، في إنجاز العمل بحملة الأنيميا والتقزم في إطار مبادرات رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.



وأشار جلال ، إلى أن العمل في الحملة مستمر حتى نهاية السنة الدراسية، ويسير وفقا للخطة الموضوعة حيث يبلغ المستهدف لعيادات الربط 130 ألف وتم التعامل مع ما يقرب من 70 ألف في خلال شهرين ونصف بنسبة إنجاز تصل إلى 55 ٪ ، ومن المقرر الوصول للمستهدف وتحقيق نسبة إنجاز 100 ٪ من خلال فرق عمل مدربة، حيث يتم إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.

وجدير بالذكر، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم ، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.