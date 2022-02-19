الحبس 3 سنوات لشخصين بسبب إجرائهما عملية ختان لطفلة في أسوان

عاقبت محكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار أحمد محمود، اليوم، السبت، طالبا بالحبس لمدة 3 سنوات، وذلك لإجرائه عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وحدوث نزيف لها.

ترجع تفاصيل القضية التى تحمل رقم 4225 لسنة 2021 جنايات مركز دراو، والمقيدة برقم 2411 لسنة 2021 كلى أسوان، عندما تقدمت "منى.ج.ا" جدة الطفلة "جنى.ر.ع"، 8 سنوات، ببلاغ لمركز شرطة دراو فى شهر أكتوبر الماضى، يفيد أن حفيدتها أبلغتها بضعف بصرها بعد إجراء عملية ختان لها بمعرفة أحد الأشخاص أحضره جدها والد الأم فى المنزل، ما تسبب لها فى حدوث مضاعفات، حيث إن الطفلة فى حضانة جدتها من ناحية الأم لأن والدتها تزوجت عقب انفصالها عن ابنها والد الطفلة.

وبسؤال الجد للأم "محمد.ع.ح" 55 سنة، وهو المتهم الأول أقر حدوث الواقعة بتاريخ 1 يونيو 2021 حيث حضر لقريتهم المنصورية التابعة لمركز دراو، شخص يدعى "حسن.ا.ا" 19 سنة، وشهرته حسن الزعيم، يزعم أنه طبيب، يطوف بمنازل القرية بحثا عن الراغبين في إجراء جراحة الختان، فطلب منه إجراء الختان للطفله وأجريت الجراحة بناء على هذا الطلب تحت تأثير التخدير، ووصف علاجا لها وتقاضى منه نظير الجراحة مبلغ مالي قدره 150 جنيهًا.

أما جدة الطفلة جنى التى فى حضانتها الطفلة "سيدة.ج.ا" أنكرت علمها بالواقعة، وبسؤال "دينا.م"، والدة الطفلة أقرت بأنها علمت بإجراء تلك الجراحة بعد إجرائها لكونها متزوجة بآخر عقب طلاقها من والد الطفلة ولا تقيم معها.

وبسؤال الطفلة جنى بالتحقيقات أقرت بأن جدها لوالدتها أحضر أحد الأشخاص وأجرى جراحة ختان لها بمنزلهم، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفلة تبين إجراء تدخل جراحى لها عملية ختان من الدرجة الأولى ولا توجد عاهة مستديمة لها من العملية.

وأصدرت المحكمة حكمها ضد كل من "محمد.ع.ح"، 55 سنة، مقيم قرية المنصورية التابعة لمركز دراو ثلاث سنوات غيابيًا، و"حسن.أ.ا"، 19 سنة - طالب، مقيم قرية سبيل العرب التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات غيابيًا، لإجرائه ختانا لحفيدته، والمتهم الثاني لمزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيدًا بسجل وزارة الصحة.