السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السفير المصرى فى المجر يستقبل المنتخب الوطنى للخماسى الحديث

السفير محمد الشناوي،
السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية

استقبل السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث الذي يشارك في بطولة المجر الدولية للعبة الخماسي الحديث.
وأكد السفير لأعضاء الفريق، الاهتمام الذي توليه مصر للرياضة والرياضيين في كافة الألعاب الرياضية، معربًا عن التطلع إلى فوز المنتخب بمراكز متقدمة في البطولة، خاصة مع تميز اللاعبين المصريين في الألعاب الفردية وحصولهم على مراكز متقدمة وميداليات بما في ذلك في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو مؤخرًا.
من جانبهم، رحب ممثلو وأعضاء فريق المنتخب المصري باستقبال السفارة لهم، مؤكدين على أنهم سوف يعملون كل ما في وسعهم للفوز بالبطولة ورفع علم مصر عاليًا.
يذكر أن بعثة المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث تشارك فى بطولة المجر الدولية ‏للخماسى الحديث بالعاصمة المجرية "بودابست" فى الفترة من 18 حتى 25 فبراير ‏القادم.‏
وتعتبر البطولة هى أولى المشاركات الدولية للخماسى الحديث بعد انتهاء أوليمبياد ‏طوكيو 2020.‏
ويترأس بعثة المنتخب على عاصم عضو مجلس الإدارة ومعه ياسر حفنى إداري، ‏ورءوف حسام المدير الفني ومحمد غيث مدرب السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية ‏ويوسف حسن دكتور العلاج الطبيعى والمساج.‏
وتضم قائمة المنتخب كلًا من إسلام حامد ومهند طارق ومعتز وائل، ‏وسلمى أيمن وأميرة قنديل وملك خالد ونورين بولس ومايا محمد وهيا محمد.‏
ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس العالم بالقاهرة في الفترة من 20 إلى 28 ‏مارس المقبل.
 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

مصر تستلم مليونى جرعة من لقاح «فايزر» غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 19-2-2022

ضبط المتهمين فى فيديو التنمر على عامل قمامة مسن فى الغريبة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

مصرع 3 عمال وإصابة 6 فى انهيار مدخنة مصنع طوب بالدقهلية

«حق الكد والسعاية».. كل ما تريد معرفته عن فتوى شيخ الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان