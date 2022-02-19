السفير المصرى فى المجر يستقبل المنتخب الوطنى للخماسى الحديث

استقبل السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر، وأعضاء السفارة المصرية في بودابست، بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث الذي يشارك في بطولة المجر الدولية للعبة الخماسي الحديث.

وأكد السفير لأعضاء الفريق، الاهتمام الذي توليه مصر للرياضة والرياضيين في كافة الألعاب الرياضية، معربًا عن التطلع إلى فوز المنتخب بمراكز متقدمة في البطولة، خاصة مع تميز اللاعبين المصريين في الألعاب الفردية وحصولهم على مراكز متقدمة وميداليات بما في ذلك في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو مؤخرًا.

من جانبهم، رحب ممثلو وأعضاء فريق المنتخب المصري باستقبال السفارة لهم، مؤكدين على أنهم سوف يعملون كل ما في وسعهم للفوز بالبطولة ورفع علم مصر عاليًا.

يذكر أن بعثة المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث تشارك فى بطولة المجر الدولية ‏للخماسى الحديث بالعاصمة المجرية "بودابست" فى الفترة من 18 حتى 25 فبراير ‏القادم.‏

وتعتبر البطولة هى أولى المشاركات الدولية للخماسى الحديث بعد انتهاء أوليمبياد ‏طوكيو 2020.‏

ويترأس بعثة المنتخب على عاصم عضو مجلس الإدارة ومعه ياسر حفنى إداري، ‏ورءوف حسام المدير الفني ومحمد غيث مدرب السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية ‏ويوسف حسن دكتور العلاج الطبيعى والمساج.‏

وتضم قائمة المنتخب كلًا من إسلام حامد ومهند طارق ومعتز وائل، ‏وسلمى أيمن وأميرة قنديل وملك خالد ونورين بولس ومايا محمد وهيا محمد.‏

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس العالم بالقاهرة في الفترة من 20 إلى 28 ‏مارس المقبل.

