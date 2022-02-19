السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي يسرق حقائب السيدات في منطقة 15 مايو

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي يسرق حقائب السيدات بأسلوب الخطف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بتعرضها لسرقة حقيبتها عن طريق مجهولين يستقلون دراجة بخارية، حال سيرها بالشارع.
وبالانتقال وعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين، وتبين انهم حسن خليل، 34 سنه، عاطل ومقيم المثلث م.ا، وشهرته "دقوره"، 37 سنة، عاطل ومقيم المشروع الامريكى.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمان وارشدا عن الحقيبة المسروقة وعثر بداخلها علي المسروقات.
 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمان علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة مايو والتبين الجزئية أسلوب الخطف حقائب السيدات سرق تشكيل عصابي

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