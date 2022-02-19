المجلس التصديري: إقامة مسابقة التميز في التصدير الهندسي بصورة سنوية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إقامة مسابقة التميز في التصدير الهندسي "EXXA"، بشكل سنوي، وذلك لدعم وتشجيع المصانع على الارتقاء بمنظومة التصدير لديها وزيادة الصادرات المصرية وتطبيقًا لاستراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

وأضاف المجلس التصديري في بيان له اليوم، أنه يتوجه بالشكر لرعاة النسخة الأولي من مسابقة التميز في التصدير الهندسي وهم مجموعة العربي وسامسونج مصر و السويدي اليكتريك وبنك ساييب saib و بيكو، ويؤكد المجلس استمرار التعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بمستوى ومنظومة الصادرات الهندسية.

وأشار المجلس إلي أن مسابقة التميز في التصدير الهندسي سيتم إقامتها بصورة سنوية لتكريم الشركات التي ساهمت في زيادة حجم صادرات القطاع الهندسي و الصادرات المصرية بوجه عام والاعتماد على البيانات والمؤشرات الرسمية وبكل حيادية وشفافية.

وكانت الصادرات الهندسية حققت قفزة قياسية خلال 2021 حيث قفزت بنسبة 47% لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بـ 2.2 مليار دولار لعام2020، كاشفًا دخول المنتجات إلى دول جديدة لم تكن على دراية بالمنتجات المصرية وهذا مكسب حقيقي ليس للوقت الحالي فقط لكن للمستقبل أيضا و بالفعل في عام 2021 تم فتح العديد من الأسواق الجديدة و خاصةً في قارة أفريقيا و آسيا الوسطى.