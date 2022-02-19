مخيفة ونادرة.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة الطقس الأحمر
تعرضت بريطانيا لعاصفة قوية في مناطق واسعة منها، جعلتها في حالة تأهب قصوى بسبب الأحوال الجوية، كما انتشر الجيش لمواجهة العاصفة «يونيس» التي بدأت تضرب البلاد، والتي رافقتها رياح شديدة، حيث عُرفت هذه الظاهرة بـ"الطقس الأحمر"، وترتب عليها إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية في مطارات العاصمة، كما اجتاحت رياح عاتية ساحل جنوب إنجلترا، وصدرت تحذيرات من ارتفاع الأمواج، كما تقرر إغلاق كثير من المدارس وإلغاء رحلات قطارات بلغ عددها 64 رحلة.
ويرصد «الدستور» تفاصيل ظاهرة الطقس الأحمر التي ضربت بريطانيا.
- بلغت سرعة الرياح 110 كلم في الشمال الغربي، وقد تتجاوز 140 كلم في الساعة محليًا على الساحل بعد الظهر.
- بلغت سرعة الرياح 196 كلم في الساعة في جزيرة وايت، وهي ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا.
- ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.
- مكتب الأرصاد الجوية دعا ملايين البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم، كما أصدر إنذارا أحمر وهو الإنذار الأعلى مستوى في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز.
- وزير الدولة لشئون الأمن، داميان هيندز، دعا البريطانيين إلى البقاء آمنين في منازلهم لأن سرعة الرياح قد تصل إلى 145 كيلومترًا في الساعة على السواحل وإلى 130 كيلومترًا في الساعة في المناطق الداخلية.
- توصف العاصفة "يونيس" بأنها أسوأ العواصف منذ عقود.
- اللون الأحمر الذي أصدرته خدمة الأرصاد الجوية الرسمية في المملكة المتحدة يعني وجود خطر على الحياة من الحطام المتطاير، لأجزاء من جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز.
- تسببت العاصفة في إغلاق مئات المدارس وتعليق جميع رحلات القطارات في ويلز، كما تم وضع الجيش في حالة تأهب.
- من المقرر أن تنقطع الكهرباء عن عدد كبير من مدن بريطانيا جراء العاصفة «يونيس».
- وتعد «يونيس» هي العاصفة الثانية التي تضرب المملكة المتحدة خلال أسبوع، بعد العاصفة "دادلي" التي ضربت أجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية، تاركة آلاف المنازل دون كهرباء.
- يتسبب الطقس الأحمر في رياح شديدة وفيضانات مخيفة.
- الحطام المتطاير أثناء العاصفة «يونيس» يؤدي إلى خطر على الأرواح وأضرار في المباني والمنازل مع تحطيم الأسقف وسقوط خطوط الكهرباء.