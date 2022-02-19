مخيفة ونادرة.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة الطقس الأحمر

تعرضت بريطانيا لعاصفة قوية في مناطق واسعة منها، جعلتها في حالة تأهب قصوى بسبب الأحوال الجوية، كما انتشر الجيش لمواجهة العاصفة «يونيس» التي بدأت تضرب البلاد، والتي رافقتها رياح شديدة، حيث عُرفت هذه الظاهرة بـ"الطقس الأحمر"، وترتب عليها إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية في مطارات العاصمة، كما اجتاحت رياح عاتية ساحل جنوب إنجلترا، وصدرت تحذيرات من ارتفاع الأمواج، كما تقرر إغلاق كثير من المدارس وإلغاء رحلات قطارات بلغ عددها 64 رحلة.

ويرصد «الدستور» تفاصيل ظاهرة الطقس الأحمر التي ضربت بريطانيا.