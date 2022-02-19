الطقس الآن وإبراهيم عيسى.. ما بحث عنه المصريون اليوم

تصدرت أخبار الطقس الآن اهتمامات المصريين، اليوم السبت 19 فبراير 2022، وشغلت بال الكثيرين من خلال محرك (جوجل) وفقًا لما أظهرته مؤشرات البحث العالمي.

وحل إبراهيم عيسى ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على جوجل، بينما جاء حالة الطقس اليوم كثالث أهم الموضوعات التي تم البحث عنها.

الطقس الآن

أكدت الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد (أسيوط - المنيا- بنى سويف- الفيوم) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد: من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت.

سبق وحذرت هيئة الأرصاد من تعرض البلاد إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا متزامن معه منخفض آخر في سطح الأرض، ينشأ عنهم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهو ما يطلق عليه "الأخدود" كونه متعمقا في طبقات الجو العليا، وترجمة هذا باللغة العربية هو مصطلح الأخدود.

إبراهيم عيسى

علق الاعلامي ابراهيم عيسى، على تصريحه السابق بشأن ارتداء سيدات الصعيد للمايوهات على الشواطئ بعد أن أثار الجدل خلال الأيام السابقة، قائلا: “التيارات السلفية تريد أن تلوث سمعة المرأة وتريد أن تقول أن المرأة فتنة وتريد أن تغطيها بالخمار والنقاب، والتيار السلفي هو اللي نافخ الاخلاقيات المتوهمة ومكبر الجوع الجنسي لمطاردة المرأة وادعاء الفضيلة”.

وأكد الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليقه ببرنامج “حديث القاهرة”، على قناة القاهرة والناس، أن أمهاتنا وأجدادنا في الخمسينات والستينات من الطبقة المتوسطة من صعيد مصر كانوا يذهبون إلى المصايف وينزلون للبحار، متسائلا: “مين اللي حول فكرة المايوه إلى عار يفترض التبرؤ منه جددتنا من صعيد مصر من الطبقة المتوسطة، وايوه هذه الطبقة في الستينات كانوا يملئون مصايف مصر في بلطيم واسكندرية ورأس البر من وجه بحري وقبلي”.

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد (أسيوط -المنيا-بنى سويف -الفيوم) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

ومن المتوقع ان تتقدم السحب الممطرة الى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت .

وكشفت الهيئة عن أن الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على الفيوم وبنى سويف يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، وبأن المدن المطلة علي خليج السويس علي موعد مع الأمطار، حيث تتحرك السحب اتجاه الشرق مع حركة المنخفض لتؤثر علي مناطق كثيرة من شرق البلاد( السويس وابو زنيمة وراس غارب حتي سيناء ) تمتد شمالا مع الوقت لتصل الى السواحل الشرقية.