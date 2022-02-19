واشنطن وحلفاؤها يبدون قلقهم بشأن استمرار حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة الاتحاد الأوروبي والناتو وعدد من قادة الدول عبر الأطلسي قلقهم بشأن استمرار حشد روسيا قواتها على حدود أوكرانيا، مجددين دعمهم القوي لسيادة أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية الليلة الماضية.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم السبت - أن الرئيس الأمريكي تحدث مع الزعماء عبر الأطلسي حول احتمالية حدوث المزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا، معربين معا عن قلقهم العميق إزاء استمرار حشد روسيا للقوات، وكرروا دعمهم القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وناقشوا أهمية تقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن القادة "تعهدوا بمواصلة اتباع الدبلوماسية لتهدئة التوترات مع ضمان الاستعداد لفرض تكاليف اقتصادية سريعة ومنسقة على روسيا إذا اختارت المزيد من الصراع".

وناقش القادة كذلك الجهود المبذولة لضمان الدفاع عن الجناح الشرقي للناتو وأمنه، بحسب البيان.

ووفقا للبيت الأبيض، شارك في المكالمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني أولاف شولتز، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الرئيس البولندي أندريه دودا، الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

فيما أعلن مسؤول في البنتاجون، أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أنّ مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".

وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته إنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حالياً شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود.

وأضاف أمام صحافيين أنّ "ما بين 40% إلى 50%" من تلك القوات اتّخذت "وضعية هجومية (...) لقد انتشرت في نقاط تجمّع تكتيكية في الساعات الثماني والأربعين المنصرمة".