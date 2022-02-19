السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل سائق قليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب بمحافظة القليوبية، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق لسرقته بدائرة المركز، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية. 

وكان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد تلقيه بلاغا من سائق توك توك، وزميله بغياب نجل الأول، كما أقرا بأن المتغيب يعمل على سيارة ميكروباص ملك الثاني، وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها، وعدم عودته وعُثورهما على السيارة متروكة بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة قيادة المجنى عليه، وملك المبلغ الثاني، والتي يعمل عليها المتغيب وبيعها واقتسام ثمنها، وتم بإرشادهما استخراج جثة المتغيب وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى. 

كما أدلى المتهمون بقتل سائق بدائرة مركز شرطة قليوب لسرقته، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأفادوا أنهم استدرجوا المجني عليه بحجة توصيلهما، وأثناء سيرهم بالطريق ركب أحدهم بجواره، وغافله بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، ثم تعديا عليه بالضرب بالأيدي، حتى سقط مغشي عليه.

قاضي المعارضات محكمة قليوب محافظة القليوبية سائق لسرقته اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية الرائد مصطفى دياب

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استيراد سداح مداح

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