السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لجنة لمراجعة امتحانات الأول والثاني الثانوي بمدرسة هضبة الأهرام

ناصر شعبان
ناصر شعبان

استجاب ناصر شعبان مدير إدارة الهرم التعليمية، لشكاوى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بمدرسة هضبة الأهرام الثانوية الرسمية لغات، بسبب سوء درجات امتحانات المواد بالفصل الدراسي الأول.

وقرر ناصر شعبان مدير إدارة الهرم التعليمية، تشكيل لجنة من موجهي المواد الدراسية المختلفة لمراجعة تصحيح إجابات امتحانات وعملية الرصد لطلاب مدرسة هضبة الأهرام الثانوية الرسمية لغات للصفين الأول والثاني الثانوي.

كما أعلن مدير الإدارة، أنه سوف تبدأ أعمال اللجنة اعتبارا من غد الأحد الموافق 20/2/2022 وسوف تعلن نتائج المراجعة والرصد فور الانتهاء من أعمال اللجنة .

من جانبها، وجهت أماني الشريف مؤسس جروب اتحاد المدارس التجريبية، الشكر والتقدير لمدير الإدارة، لمتابعة شكاوى الطلاب من سوء النتيجة، والبت فيها، كما أنه يحرص دائما على  تفقد أحوال المدارس التجريبية، وجميع مدارس الإدارى للوقوف على اخر المستجدات، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصه بالمدارس.

انطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2022، صباح اليوم السبت، فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، ومدارس التي تعمل الدراسة بها يوم السبت فى باقي المحافظات، على أن تبدأ يوم الأحد في باقي المدارس على مستوى الجمهورية.

وتوافد الطلاب صباح اليوم على المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية حيث نبهت المدارس على التلاميذ بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد.

وشددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلى عن الكمامة والضوابط الصحية.

وزارة التربية والتعليم المحافظات على مستوى الجمهورية مدرس متابعة تشكيل امتحانات العام الدراسي استعدادات الفصل الدراسي الثاني الثاني الثانوي المديريات التعليمية الاحتياجات الخاصة التربية والتعليم اليوم السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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