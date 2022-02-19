مجلة إفريقية تشيد بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية: معلمًا هامًا في القارة

أشادت مجلة " كونستركشن ريفيو أونلاين" الأفريقية، بالبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة معتبرا أنه أطول مبنى في أفريقيا و سيكون معلم هام ليس في مصر وفقط وانما في القارة الأقريقية بأسرها.

وقالت المجلة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن البرج الأيقوني: هو ناطحة سحاب بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي يتم بناؤها كجزء من منطقة الأعمال المركزية (CBD) في العاصمة الإدارية الجديدة (NAC) ، وهو مشروع واسع النطاق لعاصمة جديدة قيد التطوير على مساحة 700 كيلومتر مربع من أرض تقع على بعد 45 كيلو متر شرق القاهرة عاصمة مصر.

وأضافت أنه عند الانتهاء ، يضم البرج الأيقوني 80 طابقًا، وستكون الطوابق الأربعين الأولى عبارة عن مكاتب ، وستكون 10 منها عبارة عن شقق سكنية و 30 ستكون جزءًا من فندق خمس نجوم.

وأشارت إلى أنه تم تطوير البرج، من قبل وزارة الإسكان وصممته مؤسسة استشارية دولية متعددة التخصصات مملوكة للقطاع الخاص في الهندسة والعمارة والتخطيط والبيئة وإدارة المشاريع والبناء وإدارة المرافق والاقتصاد وتتولى شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (CSCEC) أعمال البناء.

وتابعت " يعد المشروع علامة فارقة لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين (BRI) والتي تسعى إلى تعاون إنمائي مربح للجانبين بين الدول المشاركة من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية وكذلك مشاريع البنية التحتية.

الجدول الزمني للمشروع



وحددت المجلة الجدول الزمني للمشروع قائلة أنه في مايو 2018، تم إطلاق بناء البرج الأيقوني رسميًا في مايو 2018، وقد أطلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صافرة إنشاء المشروع ويرتفع البرج الأيقوني بمعدل طابق واحد كل ستة أيام أو أقل مع خمسة آلاف عامل يعملون في المشروع.

وفي فبراير 2019، تم صب قاعدة قوامها حوالي 18500 خرسانة مكعبة و 5000 طن من القضبان المسلحة.

وفي نوفمبر 2019، مصر تبدأ البناء حيث بدأ إنشاء البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وكشف وزير الاسكان عاصم الجزار أن أعمال التأسيس قد بدأت.

وفي ديسمبر 2020، اعتبارًا من ديسمبر 2020، تم الإبلاغ عن 49 طابقًا من أصل 80 (245 مترًا (804 قدمًا) قد اكتملت بالفعل.

وفي يونيو 2021،تم إنشاء ناطحة سحاب البرج الأيقونية التي يتم بناؤها في العاصمة الإدارية الجديدة (NAC) شرق القاهرة، مصر، منذ 2 مايو 2018.

وأوضحت المجلة أنه مؤخرًا تم الانتهاء من قاعدة البرج الأيقوني، التي تم بناؤها بحوالي 18500 متر مكعب من الخرسانة و5000 طن من قضبان الحديد المسلح، في عملية استمرت 38 ساعة دون توقف، والتي وصفها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها “معجزة”.