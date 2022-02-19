وسط الإجراءات الوقائية.. مدارس الغربية تستقبل أبنائها في أولى أيام الفصل الدراسي الثاني

انتظمت الدراسة بمدارس محافظة الغربية في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن جميع المدارس شهدت إقبالا من الطلاب، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع المدارس للحماية من فيروس كورونا.

وقام وكيل الوزارة بجولة متابعة بإدارة شرق طنطا التعليمية، شملت الجولة مجمع الشهيدين بخرسيت، ومدرسة طنطا الفنية الثانوية النسيجية العسكرية، حيث حضر طابور الصباح بكلتا المدرستين، واطمأن إلى انتظام الطلاب داخل المدارس، والتزام جميع العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية.

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ جميع الطلاب بالفصل الدراسي الثاني والنجاح في الفصل الدراسي الأول، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في نهاية العام، مبلغاً تحيات كل من الدكتور طارق شوقي، والدكتور طارق رحمي، والدكتور رضا حجازي، وقدم التهنئة لجميع المعلمين على الجهد المبذول داخل المدارس، ولأولياء الأمور بنجاح أبنائهم.

وفي ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة تنفيذ برنامج “تنمية مهارات معلمي الصف الرابع” بإدارة بسيون التعليمية، بمدرستي ناصر الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة صلاح الدين حتاتة الاعدادية بنين، وذلك استعدادًا لاستقبال النصف الثاني من العام الدراسي 2021/2022، وخلال الزيارة قام وكيل الوزارة بمناقشة المعلمين حول التدريب على المناهج الجديدة، ومناقشة كافة احتياجاتهم.

الجدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي والذي تنظمه الوزارة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، لتدريب المعلمين على مناهج الصف الرابع الابتدائي، يتم على مدار يومين حيث يتم التدريب على جميع مواد الصف الرابع الابتدائي بنهاية إجازة منتصف العام.

وكانت الوزارة قد نظمت تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بجميع أنحاء الجمهورية على المنهج الدراسي الجديد، قبل بداية العام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أوضحت أن التدريبات استهدفت ما يقرب من 80 ألف معلم بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، حيث تم تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج.

رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد حسين، وكيل إدارة بسيون التعليمية.