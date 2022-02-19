حبس المتهم بسرقة سيارة من صاحبها بالإكراه بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس المتهم بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة القطامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة استعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم عاطل ومسجل في قضايا سرقة بالإكراه، سرق سيارة من سائقها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة القطامية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة القطامية من سائق يتهم شخص بسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.