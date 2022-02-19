مصرع شاب وتحطم 4 سيارات.. التفاصيل الكاملة لحادث طريق الشيخ زايد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمصرع شاب في إطاحة سيارة لـ4 سيارات أخرى أعلى وصلة دهشور بالشيخ زايد فجر اليوم.

وأشارت التحريات إلى أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا بمدخل مدينة الشيخ زايد (3).

وجه مدير إدارة المرور بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قوات الشرطة وهيئة الإسعاف.

تبين بالفحص والمعاينة أن سيارة BMW X6 كان قائدها يسير بسرعة جنونية محاولًا تخطي السيارات، ليطيح بشاب كان يعبر الطريق.

استمع رجال الشرطة إلى أقوال شاهد عيان أفاد بأن قائد السيارة الفارهة حاول تفادي الشاب لكن مع فشله تجاوز الجزيرة الوسطى للطريق ليصطدم بأربع سيارات في الجهة المقابلة.

أسفر الحادث عن مصرع الشاب وإصابة آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتهشم مقدمة السيارة المتسببة في الحادث.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.