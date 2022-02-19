اليوم.. افتتاح المعرض الدولي الأول لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية «نبيو»

يفتتح، اليوم السبت، وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتجارة والصناعة نيفين جامع، المعرض الدولي الأول لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية (نبيو)، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصميم المشغولات الذهبية وبحضور عدد من مسؤولين عدة وزارات.

وسيعقد على هامش المعرض ندوات لمناقشة القضايا المتعلقة بإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى مستجدات صناعة وفنون تصميم الحلي والمجوهرات الذهبية وتطوير استخدام الأحجار الكريمة، وآخر مستجدات الإنتاج والتجارة بالأسواق العالمية.

كما يتضمن المعرض جلسة حول تاريخ إنتاج المشغولات الذهبية في مصر، والتطور التاريخي والإبداعي للمنتجات المصرية في هذا المجال.

كان قد اعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات والذي سيعقد بالقاهرة تحت اسم "نيبو 2022" خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022.

المعرض سيضم نخبة من الشركات الرائدة فى صناعة المشغولات الذهبية، والصناعات التكنولوجية والوسيطة وسيفسح المجال لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة وعرض منتجاتهم.

ويضم المعرض أحدث إصدارات ومودلات، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صنعت بأيادٍ مصرية، ويوفر فرصاً قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية قادمة بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض.

ويتطلع صناع وتجار الذهب من خلال هذا الاحتفال السنوي للتجمع من أجل مناقشة مشكلات المهنة وإنعاش سوق المشغولات الذهبية باعتباره واحدا من أهم مصادر الدخل القومي.

وكشف وزير التموين أن المعرض المعرض بداية حقيقة للأعلى عن مرحلة جديدة لصناعة الذهب في مصر، وكانت توجد عدد من المعوقات التي كانت تعيق هذا الصناعة وعدم وجود الرؤية الكاملة لهذا الصناعة.

وسوف يشارك حوالي 30 شركة بين الذهب والفضة والمجوهرات ويشارك كبري المصانع حتي يكون المعرض على أعلى مستوى يليق بمصر، و"نيبو" هو رمز الذهب في مصر القديمة، ووفقًا لمعتقداتهم ويعتبر الذهب معدن سماويًا غير قابل للتدمير وغالبًا ما يتم تصوير رمز الذهب نيبو على أنه طوق مصنوع من الذهب تتدلى نهايته على الجانبين مع حوالي سبعة معلقات تتدلى من الوسط.