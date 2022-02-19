السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. افتتاح المعرض الدولي الأول لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية «نبيو»

وزير التموين
وزير التموين

يفتتح، اليوم السبت، وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتجارة والصناعة نيفين جامع، المعرض الدولي الأول لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية (نبيو)، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصميم المشغولات الذهبية وبحضور عدد من مسؤولين عدة وزارات.

وسيعقد على هامش المعرض ندوات لمناقشة القضايا المتعلقة بإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى مستجدات صناعة وفنون تصميم الحلي والمجوهرات الذهبية وتطوير استخدام الأحجار الكريمة، وآخر مستجدات الإنتاج والتجارة بالأسواق العالمية.

كما يتضمن المعرض جلسة حول تاريخ إنتاج المشغولات الذهبية في مصر، والتطور التاريخي والإبداعي للمنتجات المصرية في هذا المجال.

كان قد اعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات والذي سيعقد بالقاهرة تحت اسم "نيبو 2022" خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022.

المعرض سيضم نخبة من الشركات الرائدة فى صناعة المشغولات الذهبية، والصناعات التكنولوجية والوسيطة وسيفسح المجال لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة وعرض منتجاتهم.
ويضم المعرض أحدث إصدارات ومودلات، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صنعت بأيادٍ مصرية، ويوفر فرصاً قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية قادمة بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض.

ويتطلع صناع وتجار الذهب من خلال هذا الاحتفال السنوي للتجمع من أجل مناقشة مشكلات المهنة وإنعاش سوق المشغولات الذهبية باعتباره واحدا من أهم مصادر الدخل القومي.

وكشف وزير التموين أن المعرض  المعرض بداية حقيقة للأعلى عن مرحلة جديدة لصناعة الذهب في مصر، وكانت توجد عدد من المعوقات التي كانت تعيق هذا الصناعة وعدم وجود الرؤية الكاملة لهذا الصناعة.

وسوف يشارك حوالي 30 شركة بين الذهب والفضة والمجوهرات ويشارك كبري المصانع حتي يكون المعرض  على أعلى مستوى يليق بمصر، و"نيبو" هو رمز الذهب في مصر القديمة، ووفقًا لمعتقداتهم ويعتبر الذهب معدن سماويًا غير قابل للتدمير وغالبًا ما يتم تصوير رمز الذهب نيبو على أنه طوق مصنوع من الذهب تتدلى  نهايته  على الجانبين مع حوالي سبعة معلقات تتدلى من الوسط.

التجارة الداخلية التجارة والصناعة المجوهرات المتوسطة المشروعات نيفين جامع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي الأسواق العالمية المشروعات المتوسطة الذهب في مصر المشغولات الذهبية التموين والتجارة الاتحاد العام للغرف التجارية التموين والتجارة الداخلية الاحجار الكريمة إنتاج وتصدير للغرف التجارية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للمنتجات المصرية مشغولات الذهبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

نشاط الرئيس السيسي في ختام قمة «بروكسل» يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

الهند وألمانيا تبحثان القضايا المتعلقة بأفغانستان والأزمة الأوكرانية

«اضرب كمان خلينى اتوب».. أشهر الإفيهات للفنان محمد شرف في عيد ميلاده

اليوم.. بدء تلقي الطعون والتظلمات في انتخابات رئاسة حزب الوفد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان