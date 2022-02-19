السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في ريودى جانيرو إلى أكثر من 130 شخصا

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في البرازيل إلى أكثر من 130 شخصا

الانهيارات الأرضية
الانهيارات الأرضية

أعلنت السلطات البرازيلية، ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة "بتروبوليس" الكائنة بولاية ريودى جانيرو في جنوب شرقي البرازيل إلى أكثر من 130 شخصًا.

وذكرت وكالة الدفاع المدني- في أحدث تقرير عن تطورات الوضع في هذه المنطقة المنكوبة صدر، اليوم- أن عدد المفقودين من جراء هذه الانهيارات والفيضانات قد تضاعف ليصل إلى أكثر من مائتي مفقود، وأن الدمار لحق بالكثير من المنازل منذ هطول الأمطار بغزارة يوم الثلاثاء الماضي وارتفاع منسوب مياه الأنهار وفيضانها وحدوث انهيارات أرضية من جراء ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مسئولي الإنقاذ يقولون أنه مازال بالإمكان إنقاذ أشخاص محاصرين، ولكنهم أقروا بأن سوء أحوال الطقس تسبب في بطء جهود الإنقاذ، وأن هناك صعوبات في استخدام الآلات الثقيلة لرفع الأنقاض.

جدير بالذكر، أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو كان قد تفقد منطقة الكوارث، أمس، من الجو، ووصف الوضع فيها بأنه يشبه الوضع في منطقة حرب، وأصدر أوامره لمرافقيه من الوزراء باتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة.

البرازيل على فيضانات ارتفاع انهيار الطقس الرئيس كوارث اليوم مياه الثلاثاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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