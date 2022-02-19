جونسون يجيب عن أسئلة الشرطة حول الحفلات أثناء الحجر الصحى

جونسون يجيب عن أسئلة الشرطة حول الحفلات أثناء الحجر الصحي

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير أجاب عن الأسئلة التي أرسلتها له الشرطة حول الحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت أثناء فترة الحظر المتعلق بانتشار كورونا.

وتسلم رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق وثيقة من الشرطة تتضمن عددا من الأسئلة حول الحفلات التي تم تنظيمها في مقر رئيس الحكومة في فترة الحجر الصحي.

وتستجوب شرطة العاصمة لندن أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينغ ستريت خلال إجراءات الإغلاق، التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا.

وأثار موضوع الحفلات التي أفادت بها وسائل الإعلام البريطانية فضيحة سياسية، وخاصة بسبب مشاركة جونسون في بعضها، الأمر الذي اعتذر عنه رئيس الوزراء علنا.