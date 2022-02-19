السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس البرازيل

الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده يعزيان رئيس البرازيل

الملك سلمان
الملك سلمان

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في ضحايا الانهيارات الأرضية بمدينة بتروبوليس.

وقال الملك سلمان، في برقيته: "علمنا بنبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة".

بدوره، قال بن سلمان: "بلغني نبأ الانهيارات الأرضية جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين".

و على صعيد آخر، استقبل رئيس جمهورية بيرو «خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس»، في القصر الرئاسي، بالعاصمة ليما، وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وقالت الخارجية السعودية، في بيانٍ لها، إن "الجبير" نقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر البرلمان لجمهورية البيرو، برئيسة البرلمان «ماريا ديل كارمن الفا برييتو»، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك. ‎

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