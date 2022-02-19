اكتشاف وثيقة أرشيفية متعلقة بوعود سياسيين لموسكو منذ عام 1991م

"شبيجل": اكتشاف وثيقة أرشيفية عن وعود الغرب بعدم توسيع الناتو

أفادت مجلة "شبيجل" الألمانية باكتشاف وثيقة أرشيفية متعلقة بوعود سياسيين جربيين لموسكو في عام 1991 بعدم توسع الناتو شرقا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، قال خبير العلاقات الدولية الأمريكي، البروفسور في جامعة بوسطن جوشوا شيفرينسون، إنه اكتشف وثيقة أرشيفية سرية عن اجتماع مسؤولين في وزارات الخارجية الأمريكية و البريطانية و الفرنسية و الألمانية التي عقدت في بون يوم 6 مارس عام 1991.

و حسب الوثيقة، فإن الدبلوماسي الألماني يورجن هروبوج أشار خلال اللقاء إلى أنه "خلال المفاوضات بصيغة "2+4" (حول توحيد ألمانيا) أكدنا بوضوح أننا لن نوسع الناتو إلى ما وراء نهر إلبه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نعرض على بولندا ودول أخرى العضوية في الناتو".

و لفتت الوثيقة إلى أن وجهة نظر هروبوج كانت تتطابق مع موقع المستشار الألماني هلموت كول ووزير الخارجية الألماني هانس ديتريخ غينشر.

و وفقا للوثيقة ذاتها، قال الدبلوماسي الأمريكي رايموند زايتز إن الدول الغربية "أكدت للاتحاد السوفيتي بوضوح أثناء المفاوضات بصيغة "2+4" ومفاوضات أخرى، أنها لن تسعى للاستفادة من انسحاب القوات السوفيتية من أوروبا الشرقية".

و أضاف أن "الناتو يجب ألا يتوسع شرقا رسميا ولا بشكل غير رسمي".