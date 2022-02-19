"شبيجل": اكتشاف وثيقة أرشيفية عن وعود الغرب بعدم توسيع الناتو
اكتشاف وثيقة أرشيفية متعلقة بوعود سياسيين لموسكو منذ عام 1991م
أفادت مجلة "شبيجل" الألمانية باكتشاف وثيقة أرشيفية متعلقة بوعود سياسيين جربيين لموسكو في عام 1991 بعدم توسع الناتو شرقا.
و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، قال خبير العلاقات الدولية الأمريكي، البروفسور في جامعة بوسطن جوشوا شيفرينسون، إنه اكتشف وثيقة أرشيفية سرية عن اجتماع مسؤولين في وزارات الخارجية الأمريكية و البريطانية و الفرنسية و الألمانية التي عقدت في بون يوم 6 مارس عام 1991.
و حسب الوثيقة، فإن الدبلوماسي الألماني يورجن هروبوج أشار خلال اللقاء إلى أنه "خلال المفاوضات بصيغة "2+4" (حول توحيد ألمانيا) أكدنا بوضوح أننا لن نوسع الناتو إلى ما وراء نهر إلبه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نعرض على بولندا ودول أخرى العضوية في الناتو".
و لفتت الوثيقة إلى أن وجهة نظر هروبوج كانت تتطابق مع موقع المستشار الألماني هلموت كول ووزير الخارجية الألماني هانس ديتريخ غينشر.
و وفقا للوثيقة ذاتها، قال الدبلوماسي الأمريكي رايموند زايتز إن الدول الغربية "أكدت للاتحاد السوفيتي بوضوح أثناء المفاوضات بصيغة "2+4" ومفاوضات أخرى، أنها لن تسعى للاستفادة من انسحاب القوات السوفيتية من أوروبا الشرقية".
و أضاف أن "الناتو يجب ألا يتوسع شرقا رسميا ولا بشكل غير رسمي".