السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

"شبيجل": اكتشاف وثيقة أرشيفية عن وعود الغرب بعدم توسيع الناتو

اكتشاف وثيقة أرشيفية متعلقة بوعود سياسيين لموسكو منذ عام 1991م

اكتشاف وثيقة أرشيفية
اكتشاف وثيقة أرشيفية متعلقة

أفادت مجلة "شبيجل" الألمانية باكتشاف وثيقة أرشيفية متعلقة بوعود سياسيين جربيين لموسكو في عام 1991 بعدم توسع الناتو شرقا.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، قال خبير العلاقات الدولية الأمريكي، البروفسور في جامعة بوسطن جوشوا شيفرينسون، إنه اكتشف وثيقة أرشيفية سرية عن اجتماع مسؤولين في وزارات الخارجية الأمريكية و البريطانية و الفرنسية و الألمانية التي عقدت في بون يوم 6 مارس عام 1991.

 

و حسب الوثيقة، فإن الدبلوماسي الألماني يورجن هروبوج أشار خلال اللقاء إلى أنه "خلال المفاوضات بصيغة "2+4" (حول توحيد ألمانيا) أكدنا بوضوح أننا لن نوسع الناتو إلى ما وراء نهر إلبه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نعرض على بولندا ودول أخرى العضوية في الناتو".

 

و لفتت الوثيقة إلى أن وجهة نظر هروبوج كانت تتطابق مع موقع المستشار الألماني هلموت كول ووزير الخارجية الألماني هانس ديتريخ غينشر.

 

و وفقا للوثيقة ذاتها، قال الدبلوماسي الأمريكي رايموند زايتز إن الدول الغربية "أكدت للاتحاد السوفيتي بوضوح أثناء المفاوضات بصيغة "2+4" ومفاوضات أخرى، أنها لن تسعى للاستفادة من انسحاب القوات السوفيتية من أوروبا الشرقية".

 

و أضاف أن "الناتو يجب ألا يتوسع شرقا رسميا ولا بشكل غير رسمي".

بعد اكتشاف شيف ارشى الغرب توسيع الن لنا الناتو وعود وثيقة غرب ناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

موقع كندى يدرج الفيوم فى قائمة أهم 6 مدن قديمة ويدعو لزيارتها

أقاليم روسية تعلن استعدادها لاستقبال اللاجئين من دونباس

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في البرازيل إلى أكثر من 130 شخصا

اكتشاف وثيقة أرشيفية متعلقة بوعود سياسيين لموسكو منذ عام 1991م

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان