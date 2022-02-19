واشنطن تحذر الصين من دعم روسيا فى حال تعرضها لعقوبات

حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض، الصين من تقديم الدعم لروسيا في حال تعرضها لعقوبات غربية محتملة.

وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي، داليب سينغ، للصحفيين إنه إذا قامت الصين بتسهيل الأمور لروسيا في حال تعرضها للعقوبات الغربية، فإنها بذلك ترسل "للعالم إشارة سيئة للغاية"، وسيكون لخطواتها تأثير "عميق" على سمعتها مع أوروبا.

وأكد سنيغ أن الولايات المتحدة "مستعدة" في حال حاولت روسيا استخدام موارد الطاقة وسيلة ضغط.

وأضاف: "لقد اتخذنا إجراءات (...) للتنسيق مع أكبر مستهلكي الطاقة ومنتجيها لنضمن أن لدينا إمدادات طاقة متواصلة وأسواق طاقة مستقرة".

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، إنّ سلاح الجو الروسي اعترض "بطريقة غير مهنية" ثلاث طائرات استطلاع أميركية نهاية الأسبوع الماضي فوق البحر الأبيض المتوسط، مؤكّدة أنّ أحداً لم يصب بأذى.

وأوضح الناطق باسم البنتاجون الكابتن مايك كافكا، أنّ الحوادث الثلاثة المنفصلة تتعلق بطائرات استطلاع من طراز " بي-8 إيه"، تابعة للبحرية الأميركية، "كانت تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط في المجال الجوي الدولي عندما حصلت عمليات الاعتراض".

وأضاف كافكا: "ورغم أنّ أحداً لم يصب بأذى، قد تؤدّي حوادث مماثلة إلى أخطاء تترتّب عليها عواقب أكثر خطورة".

وأشار المتحدث باسم البنتاجون، إلى أنّ الولايات المتحدة احتجّت على هذه الحوادث لدى موسكو "عبر القنوات الدبلوماسية".

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، اقتربت إحدى الطائرات الروسية بشكل خطير من طائرة أمريكية، وفق "فرانس برس".

وتأتي هذه الحوادث الجوية فيما يسود توتر شديد بين الولايات المتحدة وروسيا حول أوكرانيا.