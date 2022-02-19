وزيرا خارجية السعودية وهولندا يبحثان القضايا الإقليمية وسبل التعاون

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، العلاقات الثنائية وجملة من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن والسلام، المنعقد في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وجرى خلال اللقاء "استعراض أوجه العلاقات بين السعودية وهولندا في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق مزيدا من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين"، وفق وكالة "واس" الرسمية.

كما ناقش بن فرحان وهويكسترا، "سُبل دعم كل ما من شأنه أن يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن، كما تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وعلى صعيد آخر، استقبل رئيس جمهورية بيرو «خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس»، في القصر الرئاسي، بالعاصمة ليما، وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وقالت الخارجية السعودية، في بيانٍ لها، إن "الجبير" نقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر البرلمان لجمهورية البيرو، برئيسة البرلمان «ماريا ديل كارمن الفا برييتو»، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك. ‎