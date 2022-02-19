بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قرار نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مغادرة بلاده وسط التوتر مع روسيا "قد لا يكون حكيمًا".

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: "إن لديه (زيلينسكي) الحق في اتخاذ قراره، ربما ذلك لن يكون قرارًا حكيمًا، إلا أنه خيار له".

وسبق أن أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن زيلينسكي قرر أن يزور فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينعقد من 18 إلى 20 فبراير.

والجمعة، نقلت قناة "NBC" عن مصادر خاصة، أن الرئاسة الأمريكية أعربت عن قلقها لكييف من إمكانية مغادرة زيلينسكي بلاده وسط التوتر مع روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "قد يستغل غيابه" عن أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، تشعر الرئاسة الأمريكية بقلق بالغ من إمكانية مغادرة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بلاده وسط التوتر في شرقها.

ونقلت قناة "NBC" عن 4 مصادر مطلعة على الموضوع للقناة، حسب تقرير نشرته، أن زيلينسكي من المقرر أن يزور مؤتمر ميونخ للأمن الدولي لكن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "تشعر بقلق من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيستغل غيابه بطرق أو بأخرى".

وذكر متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، أن زيلينسكي خطط لزيارة المؤتمر لكنه "يراقب تطورات الأوضاع التي تصبح أكثر دراماتيكية".

ونقلت "NBC"، أن الرئيس الأوكراني، "قد يغير نيته في حال وقوع أي تصعيد حاد أو ورود تقارير مقلقة"، ويقرر عدم زيارة المؤتمر الذي من المزمع عقده من 18 إلى 20 فبراير.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوجانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.