حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 19 فبراير 2022

قدم خبراء علم الفلك بموقع "your tango" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، ليوم السبت 19 فبراير 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

ستكون مشغولاً قدر الإمكان هذا الأسبوع، كما يعد النجاح أمرًا جيدًا وسهل المنال، طالما أنك تلتزم بالعمل وتتجنب تأجيل أعمالك.

برج الثور

ستنتهي من مسألة قانونية، والتي ستحقق لك النجاح الذي كنت تعول عليه بدعم من من تحب، كما أنك ستحصل على الدعم الذي تحتاجه لتجاوز الأوقات الصعبة.

برج الجوزاء

أنت تقترب من نهاية فترة كنت فيها قلقًا للغاية فكل شيء على وشك التغيير للأفضل، مد يدك عندما تحتاج إلى المساعدة.

برج السرطان

ستشعر بالإرهاق إلى حد ما بسبب كل الطاقة التي قمت بتوسيعها خلال الأسابيع الماضية، فلا تضغط على نفسك.

برج الأسد

ستكون مصدر إلهام للآخرين، كما انك على وشك على حل المشكلات مع شريك الحياة، والحصول على الثقة من جديد.

برج العذراء

من المحتمل أن تواجه بعض الصعوبات على الصعيد المهني، بالإضافة إلى مشكلات مع شريك الحياة والتي قد تنتهي بالانفصال.



برج الميزان

الشيء الرائع بالنسبة لك هو أن النجاح قريب بما فيه الكفاية فكل ما عليك الاجتهاد للحصول علية، كما أن علاقتك بشريك حياتك جيدة للغاية.



برج العقرب

تحتاج إلى التفكير بعمق وتغير نظرتك لبعض الأشخاص، فمن المحتمل إن تدخل في صراعات كبيرة مع أصدقائك في العمل.

برج القوس

يجلب لك هذا الأسبوع الكثير من الخير سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، بالإضافة إلى علاقة جيدة مع شيك حياتك بعد خلاف كبير.

برج الجدي

تحتاج لإعادة التفكير في شريك الحياة بشكل جدي، فأنت تحتاج إلية بشكل كبير هذه الفترة الصعبة التي تمر بها.

برج الدلو

قد ترغب في قضاء بعض الوقت بمفردك، بسبب حالتك النفسية التي تأثرت خلال الايام الماضية بسبب كثرة الضغوط.

برج الحوت:

سيجلب لك هذا اليوم نوعًا جديدًا من قبول الذات، وسيأتي في شكل اكتشاف مدى براعتك في شيء ما، فربما لم تكن تعلم أنك تمتلك لموهبة حقيقية.