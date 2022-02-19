البنتاجون: 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتّخذت وضعية هجومية

أعلن مسؤول في البنتاجون، أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أنّ مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".



وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته إنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حالياً شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود.



وأضاف أمام صحافيين أنّ "ما بين 40% إلى 50%" من تلك القوات اتّخذت "وضعية هجومية (...) لقد انتشرت في نقاط تجمّع تكتيكية في الساعات الثماني والأربعين المنصرمة".



ونقاط التجمّع التكتيكية هي مناطق قريبة من خط الجبهة تتجمّع فيها وحدة عسكرية قبل شنّ هجوم.



وقال المسؤول إنه كانت لدى موسكو الجمعة 125 كتيبة عسكرية قرب الحدود الأوكرانية مقارنة بـ60 كتيبة في الأوقات العادية و80 كتيبة في أوائل فبراير.



وأشار إلى أنّ ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية، والتصريحات التحريضية التي يطلقها الكرملين وزعماء انفصاليون موالون لروسيا بشأن الوضع في منطقتي دونباس ولوغانسك الناطقتين بالروسية، تتوافق مع "حملة زعزعة استقرار أوكرانيا الجارية حاليا".



وتحذّر واشنطن منذ أسابيع من أنّ روسيا ستختلق حادثاً ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، إنّ سلاح الجو الروسي اعترض "بطريقة غير مهنية" ثلاث طائرات استطلاع أميركية نهاية الأسبوع الماضي فوق البحر الأبيض المتوسط، مؤكّدة أنّ أحداً لم يصب بأذى.

وأوضح الناطق باسم البنتاجون الكابتن مايك كافكا، أنّ الحوادث الثلاثة المنفصلة تتعلق بطائرات استطلاع من طراز " بي-8 إيه"، تابعة للبحرية الأميركية، "كانت تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط في المجال الجوي الدولي عندما حصلت عمليات الاعتراض".

وأضاف كافكا: "ورغم أنّ أحداً لم يصب بأذى، قد تؤدّي حوادث مماثلة إلى أخطاء تترتّب عليها عواقب أكثر خطورة".

وأشار المتحدث باسم البنتاجون، إلى أنّ الولايات المتحدة احتجّت على هذه الحوادث لدى موسكو "عبر القنوات الدبلوماسية".

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، اقتربت إحدى الطائرات الروسية بشكل خطير من طائرة أمريكية، وفق "فرانس برس".

وتأتي هذه الحوادث الجوية فيما يسود توتر شديد بين الولايات المتحدة وروسيا حول أوكرانيا.