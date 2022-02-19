بايدن: الولايات المتحدة وحلفائها يستعدون لهجوم روسى فى الأيام المقبلة

نقلت شبكة هيل "The Hill" الإخبارية عن الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه: "مقتنع" أن بوتين قرر غزو أوكرانيا.

وأضاف المصدر في البيت الأبيض أن الرئيس بايدن، يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المضي قدما في غزو أوكرانيا.



الرئيس الأمريكي لفت في اللقاء إلى أن التهديد بغزو روسي "حتى هذه اللحظة أنا مقتنع بأنه اتخذ القرار. لدينا سبب للاعتقاد بذلك".

وردا على سؤال: "أنت مقتنع بأن الرئيس بوتين سوف يغزو أوكرانيا. هل هذا ما قلته للتو قبل لحظات قليلة؟" سأل مراسل بعد لحظات، وقال بايدن: "نعم فعلت"، مضيفا أن الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة إذا اختارت موسكو وقف التصعيد.

ومنذ أسابيع قال بايدن إنهم لا يعتقدون أن بوتين قد اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان سينفذ غزوًا لأوكرانيا حتى في الوقت الذي حشدت فيه روسيا القوات والمعدات العسكرية على طول الحدود الأوكرانية، في ذات الوقت كان بايدن أشار نهاية يوم الجمعة بتوقيت القاهرة، إلى أن ذلك تغير وأن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لهجوم روسي في الأيام المقبلة.

وقال بايدن: "لدينا سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل ، في الأيام المقبلة. نعتقد أنها ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون شخص بريء". ملاحظات معدة.

وأضاف، بحسب ما نقلت هيل: "نحن ننادي بخطط روسيا بصوت عالٍ وبشكل متكرر ليس لأننا نريد صراعًا ، ولكن لأننا نفعل كل ما في وسعنا لإزالة أي سبب قد تقدمه روسيا لتبرير غزو أوكرانيا ومنعها من التحرك".

قادة من أوروبا وكندا، استمتعوا لبايدن، ولمناقشة التهديد المستمر لغزو روسي. ومن المقرر أن يلتقي نائب الرئيس هاريس السبت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

وعلى الرغم من المزاعم الروسية في الأيام الأخيرة بأنها كانت تبتعد عن الحدود الأوكرانية ، قالت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إن موسكو أضافت قوات. تشارك روسيا أيضًا في مناورات عسكرية في بيلاروسيا ، مما يضاعف التهديد.



وتنديد بايدن بالادعاءات الروسية، كان بلهجة سريعة هادئة، التي وصف ردود الفعل الروسي، بإنها تستخدم لخلق ذريعة لغزو. وأشار إلى قصف فصل في روضة أطفال في أوكرانيا من قبل انفصاليين تدعمهم روسيا و "مزاعم ملفقة" عن هجوم أوكراني وشيك على روسيا.

"كل هذه الأمور تتماشى مع قواعد اللعبة التي استخدمها الروس من قبل لتقديم تبرير كاذب للعمل ضد أوكرانيا". ويتماشى هذا أيضًا، بحسب ما نقل عن الرئيس الأميركي، مع سيناريوهات الذريعة التي حذرت منها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها منذ أسابيع، وأن الولايات المتحدة: لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا في حالة اندلاع القتال ، لكنه تعهد بدعم الشعب الأوكراني.

بايدن ختم تصريحاته المؤدية بالتأكيد: "العالم الحر كله متحد". لروسيا خيار بين الحرب وكل المعاناة التي ستجلبها او الدبلوماسية.