السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا وألمانيا: على روسيا استخدام نفوذها لدى دونيتسك ولوغانسك وقد يتم استغلال حوادث مدبرة للتصعيد

فرنسا وألمانيا: على روسيا استخدام نفوذها لدى دونيتسك ولوغانسك

روسيا
روسيا

حثت فرنسا وألمانيا روسيا على "استخدام نفوذها" لدى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين ذاتيا لخفض التصعيد، وقالتا إن "حوادث مدبرة على خط التماس قد تصبح ذريعة لعمل عسكري".

 

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيان مشترك صدر عنهما مساء الجمعة، بأن "الانتهاكات العديدة لوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة خلال الأيام الأخيرة تثير قلقا بالغا"، منددين "باستخدام الأسلحة الثقيلة وقصف مناطق مدنية من دون تمييز".

 

وأضافا: "أخذنا بعين الاعتبار تصريحات زعيمي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد حول إجلاء السكان إلى روسيا كخطوة احترازية مرجحة تحسبا لهجوم أوكراني محتمل.

 

 لا تتوفر لدينا أي أسس لدعم هذه الاتهامات ونحث روسيا على استخدام نفوذها على الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا وأن تدعوها لضبط النفس وتساهم في خفض التصعيد".

 

وتابع لودريان وبيربوك: "نتخوف من أن حوادث مدبرة قد يتم استغلالها ذريعة لتصعيد محتمل".

 

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

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