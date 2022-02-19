السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريجيت ماكرون تقاضى سيدتين نشرتا شائعات تصفها بـ المرأة المتحولة جنسيا

بريجيت ماكرون
بريجيت ماكرون

طلبت بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استدعاء سيدتين للمثول أمام محكمة في باريس، إثر نشرهما "أخبارا كاذبة على الإنترنت تفيد بأنها امرأة متحولة جنسيا".

 

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، اليوم، إنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى في هذه الدعوى المدنية يوم 15 يونيو أمام الغرفة السابعة عشرة لمحكمة باريس.

 

يذكر أنه منذ نوفمبر المنصرم، زعمت حسابات عديدة على موقع "تويتر"، باستخدام وسم "JeanMichelTrogneux"، أن السيدة الأولى هي في الواقع امرأة متحولة جنسيا، وأنها ولدت رجلا بتسمية جان ميشيل على السجلات المدنية.

 

كما زعمت هذه التغريدات أيضا أن بريجيت ماكرون ليست الأم الحقيقة لأطفالها الأربعة لورانس وتيفاني وجوردان وسيباستيان، الذين يحملون لقب والدهم أزوزيار.

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