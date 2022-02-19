الولايات المتحدة تتبرع بأدوية لعلاج حالات كورونا الشديدة لمدغشقر

تبرعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، نيابة عن الشعب الأمريكي، لوزارة الصحة العامة في مدغشقر بـ 4800 جرعة من دواء يستخدم لعلاج حالات الإصابة الشديدة من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في مدغشقر- في بيان، أوردته صحيفة "أفريكا نيوز"- أن هذا الدواء، الذي تبلغ قيمته (36 دولار أمريكي) يستخدم لمنع وعلاج جلطات الدم التي يمكن أن تمنع الدورة الدموية الطبيعية، وهي حالة شائعة في الحالات الشديدة من فيروس كورونا.

من جهتها، قالت صوفيا بروير، مديرة مكتب الصحة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مدغشقر: "منذ الأيام الأولى للوباء، دعمت الولايات المتحدة جهود الاستجابة لكورونا في مدغشقر وسنواصل القيام بذلك".

وأضافت: "ملتزمون بشدة بتعزيز قدرة مدغشقر على الوقاية من مرض فيروس كورونا واكتشافه والاستجابة له".

ومنذ مارس 2020، قدمت الحكومة الأمريكية لمدغشقر مساعدة تقدر بأكثر من 51 مليار أرياري (13 مليون دولار أمريكي) لدعم مكافحة كورونا.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتقد بأن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قرر غزو أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في خطاب له بالبيت الأبيض اليوم نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه وحتى اللحظة يعتقد أن بوتين قد اتخاذ قرار الغزو.

وحذر الرئيس الأمريكي من أنه إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا فإنها ستكون مسئولة عن "حرب كارثية وأكثر دموية"، مضيفًا أن واشنطن والحلفاء مستعدون للدفاع عن كل شبر من حدودهم والتعاون في مجال الأمن الجماعي والتهديدات الموجهة له.

وتابع بايدن أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا لكن سيظل الدعم قائماً للشعب الأوكراني ومساندة تعزيز الدفاعات الأوكرانية.

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلًا: إن الولايات المتحدة وأوروبا سيظلون "متحدين" في الأزمة وفيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا.

وشدد بايدن على أن الدبلوماسية ووضعها حلًا للأزمة سيعني الأمان للجميع وأنه يحاول أن يزيل أي سبب قد يساعد روسيا على غزو أوكرانيا.