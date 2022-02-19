السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تتبرع بأدوية لعلاج حالات كورونا الشديدة لمدغشقر

الولايات المتحدة تتبرع بأدوية لعلاج حالات كورونا الشديدة لمدغشقر

كورونا
كورونا

 تبرعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، نيابة عن الشعب الأمريكي، لوزارة الصحة العامة في مدغشقر بـ 4800 جرعة من دواء يستخدم لعلاج حالات الإصابة الشديدة من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في مدغشقر- في بيان، أوردته صحيفة "أفريكا نيوز"- أن هذا الدواء، الذي تبلغ قيمته (36 دولار أمريكي) يستخدم لمنع وعلاج جلطات الدم التي يمكن أن تمنع الدورة الدموية الطبيعية، وهي حالة شائعة في الحالات الشديدة من فيروس كورونا.

من جهتها، قالت صوفيا بروير، مديرة مكتب الصحة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مدغشقر: "منذ الأيام الأولى للوباء، دعمت الولايات المتحدة جهود الاستجابة لكورونا في مدغشقر وسنواصل القيام بذلك".

وأضافت: "ملتزمون بشدة بتعزيز قدرة مدغشقر على الوقاية من مرض فيروس كورونا واكتشافه والاستجابة له".

ومنذ مارس 2020، قدمت الحكومة الأمريكية لمدغشقر مساعدة تقدر بأكثر من 51 مليار أرياري (13 مليون دولار أمريكي) لدعم مكافحة كورونا.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتقد بأن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قرر غزو أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في خطاب له بالبيت الأبيض اليوم نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه وحتى اللحظة يعتقد أن بوتين قد اتخاذ قرار الغزو.

وحذر الرئيس الأمريكي من أنه إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا فإنها ستكون مسئولة عن "حرب كارثية وأكثر دموية"، مضيفًا أن واشنطن والحلفاء مستعدون للدفاع عن كل شبر من حدودهم والتعاون في مجال الأمن الجماعي والتهديدات الموجهة له.

وتابع بايدن أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا لكن سيظل الدعم قائماً للشعب الأوكراني ومساندة تعزيز الدفاعات الأوكرانية.

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلًا: إن الولايات المتحدة وأوروبا سيظلون "متحدين" في الأزمة وفيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا.

وشدد بايدن على أن الدبلوماسية ووضعها حلًا للأزمة سيعني الأمان للجميع وأنه يحاول أن يزيل أي سبب قد يساعد روسيا على غزو أوكرانيا.

قدم الحكومة وزارة الولايات المتحدة امريكية تنمية وزارة الصحة ورد مليون مليون دولار منع دعم الشعب الاولى صحي الصحة الاول فيروس كورونا كورونا كتب علاج الوكالة الأمريكية للتنمية الوكالة الصحة العامة مكافحة كورونا حالات الإصابة حالات كورونا الشعب الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

واشنطن تحذر الصين من دعم روسيا فى حال تعرضها لعقوبات

حقيقة اعتداء أمن مستشفى النساء والتوليد الجامعى على عائلة مريضة بالمنيا

مدير منظمة الصحة: ثمة ظروف مثالية فى العالم لظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة

الخارجية الروسية: بايدن لم يذكر ولو بكلمة أوضاع المدنيين شرق أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان