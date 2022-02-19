السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يطالب المجتمع الدولى بموقف واضح تجاه استهداف الحوثيين للسفن التجارية

الحوثي
الحوثي

 طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، بموقف دولي من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في محاولات استهداف السفن التجارية، بإشراف وتخطيط وتسليح الحرس الثوري الإيراني‏.


وقال معمر الإرياني- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن استمرار تلك المحاولات نتيجة طبيعية لحالة الصمت الدولي وغض الطرف عن أنشطتها المهددة لأمن وسلامة خطوط الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.


وأضاف أن مليشيا الحوثي تعتبر حالة الصمت والتجاهل الدولي إزاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية ضوء أخضر لمزيد من التصعيد.


وأشار إلى أن نظام طهران يدير ويوجه تلك الأنشطة الإرهابية؛ لاستعراض أدواته في المنطقة، وقدراته على زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد المصالح الدولية‏.. داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة واضحة للأنشطة الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي انطلاقاً من موانئ الحديدة، والقيام بمسئولياتهم في التصدي لها، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.

 

 وعلى صعيد آخر، طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بالقيام بمسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، لوقف عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال، وتصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.


وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن مليشيا الحوثي الإرهابية لا تتردد في اقتحام المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها مع كل هزيمة تتكبدها، أو مع نفاذ مخزونها من المقاتلين، لاستدراج الأطفال ومسخ عقولهم، وحشدهم لجبهات القتال.


‏وأشار إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من حشد للأطفال دون سن 18 عاما من مقاعد وفصول الدراسة، وتفخيخ عقولهم بالشعارات العدائية وكراهية الآخر، وتعبئتهم بالأفكار الارهابية المتطرفة المستوردة من إيران، هي أوسع عمليات لتجنيد الأطفال في تاريخ البشرية، وعمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية لأطفال اليمن.

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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