"نظرة طائر فوق أجواء القاهرة" جديد دار البلسم لكتب الأطفال

صدر حديثا عن دار البلسم للنشر والتوزيع، كتاب جديد للأطفال بعنوان، "نظرة طائر فوق أجواء القاهرة" أو A Bird's Eye View over Cairo. من تأليف طارق المزي، ورسومات للفنان محمد وهبة.

الكتاب صدر بالعربية والإنجليزية في مجل واحد، وترجمته إلي الإنجليزية، دكتورة دعاء إمبابي.



قاهرة الألف مئذنة، هكذا سميت قاهرتنا الجميلة، من مدى تنوع وإبداع وغزارة مآذنها وأبراجها الجميلة، على مر العصور حتى وقتنا المعاصر الحديث، طالما كانت القاهرة حاضرة الدنيا ومركز جذب للرحالة والمهاجرين، لقوة اقتصادها وجودة الحياة بها، ذلك انعكس على، جمال معمارها وثرائه الشديد، وميزه تداخل أبراجها ومآذنها في خط سماء المدينة الجميلة فأصبحت عناصر تزيدها جمالا وبهاء.

يستعرض كتاب "نظرة طائر فوق أجواء القاهرة"، أشهر المآذن والأبراج العالية بالقاهرة على مر التاريخ، في رؤية فنية معمارية تصف تلك العناصر وتشرح تميزها المعماري، مصحوبة برسومات إبداعية لتلك المآذن والأبراج بريشة فنان عشق القاهرة وتاريخها وجودة عمارتها.

ــ حُتحُت في وادي الحيتان

في سياق متصل، طرحت دار البلسم لنشر وتوزيع كتب الأطفال، رواية للصغار والناشئة بعنوان "حُتحُت في وادي الحيتان"، من تأليف دكتورة جيلان عباس، ورسومات الفنان علي الزيني.



حُتحُت حوت صغير، فضولي، ذكي، عندما يستمع مصادفة لحوار عن أسلافٍ له عاشوا في الصحراء، يبدأ في رحلة للبحث عن تاريخ أسلافه، الذي يرتبط بتاريخ مصر، ومناخها القديم. تُرى ماذا سيعرف حُتحُت؟ هذا ما تطرحه أحداث الرواية.

‏كما صدر حديثا عن نفس الدار، كتاب آخر للأطفال بعنوان "تنابلة الصبيان"‏، ويجمع هذا الكتاب الأرشيفي المغامرات الكاملة لتنابلة الصبيان بعد أكثر من 50 عاما من ظهورها ‏علي صفحات مجلة سمير المصرية. ‏العمل من إبداع الفنان حجازي.

يشار إلي أن دار البلسم حصلت مؤخرا على جائزة اتصالات لكتاب الطفل لعام 2020عن كتاب " ليالي شهر زيزي.. حكاية داخل حكاية داخل حكاية "، عن فئة كتاب العام .

وقبل أن يجتاح فيروس كورونا المميت العالم٬ كان أطفال القاهرة٬ على موعد أسبوعي في الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة من كل أسبوع٬ حيث تعقد فعاليات فنية وثقافية بمكتبة البلسم المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال٬ إلى جانب الورش التي كانت تقيمها المكتبة للحكي وتعليم الرسم والتلوين.