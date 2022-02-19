السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نزوح آلاف اللاجئين الإريتريين بسبب الاشتباكات فى منطقة عفار بإثيوبيا

إثيوبيا
إثيوبيا

قال بوريس تشيشيركوف، المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، إن آلاف النازحين الإريتريين قد فروا من مخيم باراهلي وضواحيه في منطقة عفار بعد أن اجتاح القتال المنطقة.

وأضاف "تشيشيركوف"، في مؤتمر صحفي اليوم  في جنيفان، أن اللاجئين الذين قطعوا مسافة طويلة إلى العاصمة الإقليمية في سيميرا أبلغوا موظفي المفوضية بأن رجالًا مسلحين دخلوا المخيم وسرقوا ممتلكاتهم واحتلوا منازلهم في ذات الوقت، وبحسب شهاداتهم فقد قتل ما لا يقل عن 5 لاجئين واختطفت عدة نساء.

ولفت المتحدث إلى أنه لا يزال يوجد أكثر من 4 آلاف لاجئ في سيميرا حتى الآن، حيث تقدم لهم المفوضية والشركاء الدعم الفوري ومواد الإغاثة، بينما يعيش نحو 10 آلاف أآخرين في بلدة أفديرا على بعد نحو 225 كيلومترًا من سيميرا، كما يعتقد أن آخرين فروا باتجاه بلدتي ألتيفا ودابوري في الداخل.

وذكر المتحدث أن الحكومة الإثيوبية حددت موقعًا مؤقتًا في بلدة سيردو على بعد 40 كيلومترًا من سيميرا، حيث تجرى الاستعدادات لنقل اللاجئين إلى هناك بسرعة.

وأعرب "تشيشيركوف" عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء سلامة آلاف اللاجئين الإريتريين المحاصرين فى النزاع في إثيوبيا، وقال إن المفوضية تدين الهجوم على مخيم اللاجئين وتكرر الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية لتجنب المزيد من الدمار والخسائر المحتملة في الأرواح للاجئين والإثيوبيين على حد سواء وحتى تصل إليهم المساعدة الانسانية التي هم بأمس الحاجة إليها.

وأوضح المتحدث أن هناك أعدادًا كبيرة من الإثيوبيين النازحين داخليًا في منطقة عفار بما في ذلك نحو 300 ألف نزحوا من ديارهم بسبب القتال الأخير.

وأكد أن المنظمة ستواصل جهودها لدعم الحكومة الإثيوبية في استجابتها للاجئين والنازحين المتضررين من النزاع هناك.

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