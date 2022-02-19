السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأردني يعقد عدة لقاءات مع عدد من المُشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن

وزير الخارجية الأردنى يعقد عدة لقاءات مع المُشاركين فى مؤتمر ميونخ للأمن

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

عقد نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، سلسلة لقاءات مع عددٍ من رؤساء الوفود ووزراء الخارجية المُشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن.

تناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لتفعيل العملية السلمية وإطلاق مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وبحث "الصفدي" والمسؤولين الذين التقاهم أيضًا الجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة السورية، ودعم العراق ولبنان، وقضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، وقضايا إقليمية ودولية أخرى ذات اهتمامٍ مشترك.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أعماله  وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، حيث شملت اللقاءات اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني.

كما شمل الاجتماع وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي، ووزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، ووزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية توبياس ليندنر، ومفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بالإضافة إلى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية،  تسجيل 23 وفاة و15107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13608 وفيات و1541379 إصابة.

أضافت الوزارة، في بيان، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت، 22.9 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. 

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 196165، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 199، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 205، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1145 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 23%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 42% فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 27%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 44%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 21%. 

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