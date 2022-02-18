«الدوم».. موافقة بالإجماع على نسمة عادل بعد تمثيل دور صعيدية

قدمت المتسابقة نسمة عادل، شخصية "أبي" وهو مشهد تمثيلي من "رغبة تحت شجر الترتار"، وهو مشهد تمثيلي لقتل امرأة زوجها الكبير في السن بعد حملها من عشيقها الذي تحبه.

ولاقت نسمة عادل استحسانا كبيرا وانبهارا وموافقة بالإجماع من لجنة التحكيم ببرنامج "الدوم" المذاع على قناة "أون إي" والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد طلبهم منها أن تقدم فقرة أخرى، فقدمت فقرة امرأة صعيدية تكيد ضرتها وهي شخصية "غازية" من "عرق البلح"، لتتكلم بحركات امرأة جبارة، عكس ما قدمته في الفقرة الأولى.

ويشارك في لجنة تحكيم المواهب في مجال التمثيل النجمة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد.

برنامج الدوم يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة العاشرة مساء عبر قناة OnE لاكتشاف المواهب الشابة من جميع محافظات مصر في مجال تقديم البرامج والغناء والتمثيل.