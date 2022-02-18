ميرنا هشام تحصل على صوت يسرا.. وتوجه لها هذه النصيحة

قدمت المتسابقة ميرنا هشام من محافظة الإسكندرية فقرة تمثيلية في مجال التمثيل أمام لجنة التحكيم ببرنامج "الدوم" المذاع على قناة "أون إي" والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستعرضت ميرنا موهبتها بتقدميمها فقرة باللغة العربية الفصحى من مسلسل "أمر واقع" لتعقبه بمشهد تمثيلي آخر بالعامية بناء على طلب لجنة التحكيم المكونة من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد، لتبهر لجنة التحكيم، وتحصل على صوت الفنانة يسرا التي نصحتها بضرورة التمرين وتحسين أدائها في المراحل القادمة من المسابقة.

ويشارك في لجنة تحكيم المواهب في مجال التمثيل النجمة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد

برنامج الدوم يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة العاشرة مساء عبر قناة OnE لاكتشاف المواهب الشابة من جميع محافظات مصر في مجال تقديم البرامج والغناء والتمثيل.