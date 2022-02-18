السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«أكيد اشتغلت قبل كده».. متسابق يبهر لجنة التحكيم في «الدوم»

جريدة الدستور

أبهر المتسابق يوسف عثمان، لجنة التحكيم في برنامج المسابقات "الدوم"، بأدائه التقديمي، لدرجة جعلت أعضاء اللجنة يشكون أنه سبق له العمل الإعلامي وتقديم برامج إعلامية.

واختار المتسابق يوسف أن يكون موضوعه الذي يتناوله خلال برنامجه "ملف خاص" تأثير مبادرة حياة كريمة على المواطن البسيط، وتناول الموضوع بأداء صوتي ولغة جسد أبهرت لجنة التحكيم.

وأكد يوسف أنه لم يسبق له العمل على الشاشة، لكنه عمل "مراسل" ولم يظهر في أي كادر وليس له تجربة للتقديم التلفزيوني.

ويشارك في تحكيم اللجنة الإعلامية ببرنامج "الدوم"، الذي يعرض على شاشة "on"، الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديد، والإعلامية جاسمين طه زكي.

 

التفاصيل

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