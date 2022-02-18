الدوم.. موافقة بالإجماع على ضحى يوسف.. ونصائح من عمرو يوسف لـ مي حسين

قدمت المتسابقة مي حسين، فقرة تمثيلية ببرنامج "الدوم" المذاع على قناة “أون إي” وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأبهرت مي حسين لجنة التحكيم المتمثلة في الفنانة الكبيرة يسرا، والفنان عمرو يوسف، والمخرج مروان حامد، وحصلت على موافقة بالإجماع، ليعلق عمرو يوسف تعليقا أخيرا قائلا: “بس لازم تبذلي شوية مجهود”.

بينما قدمت ضحى يوسف منولوج من سجن النسا، وهي تتناقش مع القاضي في قضية إعدامها بعد قتلها والدها قائلة بتأثر: إعدام ليه؟ عشان قتلته مرة مهو قتلني ميت مرة، حرمني من تعليمي ومكانش عاوزني كأني عار، ولما أمي رفضت جوازي من راجل عجوز قتلها.

ومثلت في تأثر شديد، لتأخذ ثقة لجنة الحكام بالإجماع، فقالت يسرا: أنا هعطيكي صوتي، مروان حامد يوافق عليها ليقول عمرو يوسف: مبروك يا ضحى تلاتة موافقة.