وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان المؤتمر الوطني لمجلس القبائل والعائلات المصرية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الشباب المصري يثق فى قيادته السياسية ويستلهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المثل والقدوة وقيم العمل الدؤوب والاجتهاد في سبيل خدمة الوطن وأكد أن وزارة الشباب والرياضة تعي أهمية قضية الوعي والعمل على تنميتها وصقلها لدى النشء والشباب فى مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية وخاصة فى المحافظات الحدودية والوجه القبلي وقري ونجوع محافظات الجمهورية

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها بمناسبة مشاركته فعاليات المؤتمر الوطني الرابع لمجلس القبائل والعائلات المصرية تحت عنوان "بناء الوعي والسلم المجتمعي". بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والاستاذ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية و الأستاذة نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، الشيخ السيد الادريس نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، الدكتورة عبير عصام نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، الدكتور خالد حمزة أمين محافظة الجيزة.

واكد وزير الشباب والرياضة على أهمية هذه الجهود التى تستهدف تنمية الوعي ونشر السلم المجتمعي بين أوساط النشء والشباب وايصال الفكر السليم لجميع فئات المجتمع للتغلب على الافكار الهدامة والنهوض بالمجتمع المصري.

وفي كلمة الدكتور وزير الشباب والرياضة، استشهد السيد الوزير بخطاب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر عندما خاطب الشباب قائلاً: " تصدوا معنا".

حيث كان يدعوا الشباب للتصدي للافكار الهدامة والبعد عنها، والعمل على نشر الوعي بين الجميع وتصحيح الافكار والمفاهيم المغلوطة التي تؤثر بالسلب.

واضاف أن كل الأديان السماوية عظمت من شأن القيم والأخلاقيات مستشهدا بقول الرسول الكريم إنما بعثت الأمم مكارم الأخلاق واضاف أن الوزارة حريصة على التعاون مع الازهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارات الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة وغيرهم من مؤسسات المجتمع بغرض بث القيم ونشر الأخلاقيات سواء من خلال المبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت شعار تصدوا معنا أو مبادرات نشر الأخلاق والقيم .