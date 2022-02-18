الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اتحاد المستثمرين: هذا ما نريد تعديله فى قرار تغيير قواعد الاستيراد

جريدة الدستور

قال سمير عارف، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنه يؤيد قرار البنك المركزي بتغيير قواعد الاستيراد، بوقف العمل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على القرار، مشيرًا إلى أن الدولة تأخذ اتجاه العمل بالفواتير الإلكترونية والتحول إلى الرقمنة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك بعض التجاوزات يرتكبها بعض المستوردين، وهناك تلاعب بالفواتير، منوهًا بأن الدولة تحاول السيطرة على خروج العملات الأجنبية، وترشيد استخدامها، وقصرها على السلع المهمة، لأن البعض يسترد سلعًا تسمى بـ"الاستفزازية" في وقت تحتاج فيه البلد للعملة.

 

التفاصيل….

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استيراد سداح مداح

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