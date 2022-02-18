الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختل توازنه.. مصرع شاب سقط من الطابق السابع فى السلام

. مصرع شاب
. مصرع شاب

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع بأحد العقارات السكنية فى مدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي  يفيد بسقوط شاب من الطابق السابع بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شاب سودانى الجنسية فى العقد الثالث من عمره إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقله الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى فى العقد الثالث من عمره وأثناء تواجده بشرفة شقته اختل توازنه فسقط من شقته بالطابق السابع وسقط على الأرض مفارقا للحياة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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