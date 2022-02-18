الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الدفاية.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في البحيرة

إصابة 4 أشخاص من
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية أثناء التدفئة بالمنزل بقرية الحمراء، التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مستشفى أبو المطامير العام باستقبال كل من: "نصر إبراهيم عبد النبي، 48 عاما، وزوجته صالحة إبراهيم عبد الله، 40 عاما، ونجليهما شاهين نصر إبراهيم، 8 سنوات، محمد نصر إبراهيم، 6 سنوات"، من أسرة واحدة، مصابين بحالة اختناق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية أثناء التدفئة بالمنزل بقرية الحمراء.

تم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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