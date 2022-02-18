الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الأرصاد» تدعو المواطنين لتجنب السفر على طرق شمال الصعيد حتى الأحد

جريدة الدستور

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض الأخدود العلوي هو امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كم من سطح الأرض، وهذا المنخفض تأثيره قوي ويكون مصاحبًا بالأمطار الرعدية.

وأكدت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن صحراء مطروح، والفرافرة، والواحات البحرية، شهدت أمطارًا متوسطة في الصباح الباكر من اليوم، بينما محافظات شمال الصعيد شهدت تلك الأمطار منذ ساعات قليلة.

 

التفاصيل…

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