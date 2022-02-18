«الأرصاد» تدعو المواطنين لتجنب السفر على طرق شمال الصعيد حتى الأحد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض الأخدود العلوي هو امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كم من سطح الأرض، وهذا المنخفض تأثيره قوي ويكون مصاحبًا بالأمطار الرعدية.

وأكدت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن صحراء مطروح، والفرافرة، والواحات البحرية، شهدت أمطارًا متوسطة في الصباح الباكر من اليوم، بينما محافظات شمال الصعيد شهدت تلك الأمطار منذ ساعات قليلة.