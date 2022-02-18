مصرع سيدة سقطت من الطابق السادس في السلام

لقيت ربة منزل مصرعها عقب سقوطها من الطابق السادس بمنطقة السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي بمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «عزيزة م ج»، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين إصابتها بكسور في أماكن متفرقة من الجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.