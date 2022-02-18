حماقي وأنغام والهضبة وسلطان.. خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب

يستعد عدد كبير من نجوم الطرب والغناء في مصر والوطن العربي لإحياء حفلات غنائية في مصر والوطن العربي.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي أشهر حفلات النجوم خلال الفترة المقبلة:

أنغام

وتستعد المطربة أنغام لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في قصر عابدين في تمام الثامنة مساء الجمعة 25 فبراير.

كما تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهورها بمحافظة الإسكندرية يوم الخميس 24 مارس داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

عمرو دياب

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخا مساء يوم 24 فبراير الجاري وذلك على خشبة مسرح أبوبكر سالم بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب التذاكر للجمهور على 5 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 3000 ريال سعودي.

الفئة الثانية بمبلغ 1725 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثالثة بمبلغ 575 ريالًا سعوديًا.

الفئة الرابعة بمبلغ 300 ريال سعودي.

الفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 300 ريال سعودي.

محمد حماقي

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفلا غنائيا يوم 25 فبراير الجاري داخل “زد بارك” في منطقة الشيخ زايد.

وتنقسم تذاكر الحفل الى 3 فئات واشترطت الجهة المنظمة للحفل عدم دخول الأطفال أقل من 12 سنة وجاءت التذاكر كالتالي:

- السيلفر: 300 جنيه.

- الجولد: 550 جنيها.

- البلاتينيوم: 750 جنيها.

رامي جمال

يستعد المطرب رامي جمال، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 25 فبراير الجاري وسط جمهوره بمحافظة الإسكندرية.

أصالة - رامي جمال

وتحيي النجمة السورية أصالة حفلا غنائيا ضخما يوم 22 فبراير الجاري بالمملكة العربية السعودية ويشاركها في الحفل المطرب رامي جمال.

بهاء سلطان

يستعد النجم بهاء سلطان، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 4 مارس المقبل على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعد هذا الحفل الأول للمطرب بهاء سلطان بعد عودته للساحة الغنائية من جديد وطرحه أغنيات ألبومه الجديد “سيجارة” خلال الفترة الماضية وذلك بعد إعلان الصلح بينه وبين المنتج نصر محروس من خلال برنامج “صاحبة السعادة” والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وطرحت إدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تذاكر الحفل للجمهور على 4 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 1000 جنيها مصريا، والفئة الثانية بملبغ 800 جنيها مصريا، والفئة الثالثة بملبغ 650 جنيها مصريا، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 300 جنيها.