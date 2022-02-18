الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز يكشف أهداف البنك المركزى من قرار تغيير قواعد الاستيراد

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البنك المركزي أصدر قرارًا بتغيير قواعد الاستيراد، بوقف العمل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مشيرًا إلى أنه قبل القرار كان المورد من الخارج والمستورد يتعاملان مع بعضهما بعضا بشكل مباشر، ودور البنك تحويل الأموال فقط.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البنك المركزي اتخذ القرار لحوكمة الاستيراد، وتحقيق مجموعة أهداف أهمها تخفيض الطلب على العملات الأجنبية، وخفض خلل ميزان المعاملات التجارية، منوهًا بأن هناك غضبًا بين المستوردين بسبب القرار، لأنهم يرون أن القرار سيتسبب في أزمة سيولة.

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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