الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تحويل سيارته لمقهى.. نشوى مصطفى عن كريم الحسيني: «أرجل الناس»

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على دعم الفنان كريم الحسيني بعدما أعلن عن تحويل سيارته لمقهى صغير تحت شعار «الشغل مش عيب»، ما أثار ضجة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي مؤيدين لفكرته.

وشاركت «نشوى» منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وعلقت: «ده الزميل المحترم الفنان المبدع من وهو طفل ومين ينسى دوره فى فيلم الجراچ، كان عامل دور الطفل المصاب بشلل الأطفال واللي بيساعد أمه فى المصاريف المحترم ده الراجل الجدع الفنان الكبير بيشتغل على عربية قهوة  المحترم ده درس 4 سنين تمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية، مش عيب ده منتهى الرجولة».

وأضافت: «بس أنا أعرف إحساس الفنان اللي بحق وحقيقى لما موهبته تتعطل ومايلاقيش «فرصة فيها عدالة»، أرجل الناس ياكريم والله، ربنا مايحوجك ابداً وربنا يرزقك الفرصة اللي تستاهلها موهبتك فى الفن».

 

من جهة أخرى، كشف الفنان كريم الحسيني كواليس دوره في فيلم المولد، الذي يعد من أوائل الأعمال التي شارك فيها عندما كان عمره خمس سنوات مع الفنان عادل إمام.

وقال الحسيني، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن أول دور جسده كان في فيلم البرلمان الصغير، وبعدها علمت والدته سنة 1989 بأن هناك مقابلات للأطفال لاختيار أحدهم في تجسيد دور طفل بفيلم المولد بطولة الفنان عادل إمام، فسارعت بالتقديم لابنها كريم الذي تمت الموافقة عليه.

وأضاف، أنه كان يمازح أصدقاءه في المدرسة ويقول لهم إنه أكمل الفيلم بدل الزعيم عادل إمام بعدما توقف تصوير الفيلم لفترة من الزمن، مردفا أن زملاءه كانوا يصدقون ما يرويه لهم في ذلك الوقت.

وتابع، أنه شارك في أفلام اللعب مع الكبار، وشمس الزناتي، والجراج، عندما كان عمره 10 سنوات، مشيرا إلى أنه كان يذهب إلى التصوير رغم صغر سنه بسبب حبه وشغفه بالفن، وبعد علو نجمه شارك في العديد من المسلسلات أبرزها مسلسل ناصر، وآخرها اللي مالوش كبير.

عمال المعهد العالي للفنون مسلسل نشوى مصطفى والى التواصل الاجتماعي اختيار الجراج شعار مقابلات علو فرصة مسر رواد التواصل الاجتماعي

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