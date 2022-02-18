أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الهلال السودانى

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة التعادل أمام الهلال مرضية، مشيرًا إلى أن الفريق جاء إلى السودان من أجل الفوز، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة أفشة التي تصدى لها القائم.

وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم».