الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق والأمم المتحدة يبحثان اتفاقية باريس حول تغيير المناخ

نائب رئيس مجلس النواب
نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد،

بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شهيد، اليوم الجمعة، اتفاقية باريس حول تغيير المناخ.
واستعرض نائب رئيس مجلس النواب العراقي - خلال لقائهما على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء العراقية - الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشاركة العراق في هذا المحفل الدولي وحضوره مع رؤساء البرلمانات، فضلا عن السبل الكفيلة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي".
وناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية، خصوصاً الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية والصحية وتجاوز الأزمات، ومجمل الأوضاع السياسية على الساحة العراقية واستمرار عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة، فضلاً عن مناقشة اتفاقية باريس حول تغيير المناخ ومراقبة التعهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الملف، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة لتعزيز مكانة المرأة على مستوى البرلمانات والحكومات والتمكين من ممارسة دورها في المجتمع والعملية السياسية".
من جانبه.. أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اهتمامه وسعادته بمشاركة رئاسة مجلس النواب العراقي في جلسة الاستماع البرلمانية، مؤكداً حرص الأمم المتحدة ومنظماتها لدعم العراق وتعامله مع الأزمات والتحديات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقراره في المنطقة.

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وائل لطفي

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