حصاد «القوى العاملة» اليوم.. توفير 2530 فرصة عمل للذكور والإناث

شهد حصاد وزارة القوى العاملة والهيئات التابع لها، اليوم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، حيث تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 2530 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وذلك من خلال 68 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير ومارس 2022.

https://www.dostor.org/3718181

تعيين 653 شابًا بالقطاع الخاص منهم 10 من «قادرون باختلاف» فى بورسعيد



أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 653 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 10 "قادرون باختلاف" وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 962 شاباً منهم 35 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 159 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

https://www.dostor.org/3718184

نقيب المرافق يعلن عن تنظيم ندوة عربية دولية فى سبتمبر بالإسكندرية



أكد هشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أهمية العمل النقابي العمالي العربي المشترك خاصة في تلك المرحلة التي تواجه فيها البلدان العربية تحديات جسام، مؤكدا أن الاستراتيجية العامة التي تسير عليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتحرك في هذا الاتجاه.

وأوضح أن النقابة العامة وضعت خارطة طريق من أجل تحقيق الحلم العربي في الوحدة والعمل المشترك، والمشاركة في التنمية ومواجهة التحديات، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من أنشطة ولقاءات عربية ودولية، بجانب مهمة النقابة العامة الأساسية في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، وتوفير كافة الخدمات لهم.

https://www.dostor.org/3718211

عيش: حرصنا على «قانون عمل» يتطابق مع الاتفاقيات الدولية



أكد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات التي أجراها "المجلس" على قانون العمل، وتم إرسالها إلى مجلس النواب، تعديلات جوهرية تتطابق تماما مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتقوم على مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وتواجه كافة الملاحظات التي كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال في مصر.

https://www.dostor.org/3718428